Jennifer Lopez: 'Stare con Ben Affleck mi fa sentire più bella di quanto mi sia mai sentita prima'

Jennifer Lopez è profondamente innamorata di Ben Affleck: durante una nuova intervista pubblicata da Vogue, la star 54enne ha rivelato che suo marito la fa sentire più bella di quanto si sia mai sentita prima d'ora, grazie ad una serie di attenzioni amorevoli.

"Ben vuole che io comprenda il mio valore e, soprattutto, desidera che io capisca la mia importanza," ha spiegato Jennifer. "Mi sento ancora più rilassata e a mio agio di prima, e la mia relazione con lui mi fa sentire più bella di quanto mi sia mai sentita con nessun altro."

La star di Marry Me - Sposami ha continuato spiegando che è finalmente in grado di amare se stessa senza mezzi termini o condizioni: "Sono finalmente arrivata al punto della mia vita in cui amo ogni parte di me stessa senza sentirmi in dovere di dover chiedere scusa a nessuno. Amo ogni parte di me, il mio corpo, la mia voce, le mie scelte, persino i miei errori. Tutto questo mi ha reso chi sono e mi ha portato dove sono oggi."

I commenti della Lopez su Affleck arrivano dopo che la celeberrima coppia, il mese scorso, ha partecipato alla festa di compleanno di Pia Miller a Los Angeles. I due sono arrivati abbracciati e sono stati fotografati più volte con un sorriso stampato sulla faccia per l'intera durata della festa.