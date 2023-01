Jennifer Lopez scherza: "Prima di sposare Ben Affleck avevo il disturbo post-traumatico da stress"

Jennifer Lopez ha sperimentato "un piccolo disturbo da stress post-traumatico" prima di sposare Ben Affleck: poiché il precedente fidanzamento della coppia andò in pezzi prima delle nozze, questa volta la cantante continuava a chiedersi se il loro secondo tentativo di sposarsi sarebbe accaduto veramente.

"Eravamo così felici e, ovviamente, stava accadendo, ma il matrimonio è stato così stressante", ha raccontato a Jimmy Kimmel durante la puntata di ieri la vincitrice del Grammy, per poi rivelare che il loro matrimonio a Las Vegas nel luglio 2022 è stata un'idea di Affleck.

"Prima del matrimonio ho avuto un piccolo disturbo da stress post-traumatico, poi un giorno Ben mi ha detto: 'Fanculo, andiamo a Las Vegas e sposiamoci stasera'", ha raccontato la star. "Ha detto: 'Vai alle prove. Quando tornerai qui sarà tutto organizzato tutto.'"

"Lo abbiamo fatto davvero quella sera ed è stato stupefacente. È stata la notte più bella della nostra vita. Il nome Bennifer? Ho imparato ad accettarlo. In realtà non era una brutta cosa nemmeno quando ci fidanzammo per la prima volta, ma allora la gente ci prendeva in giro per quel nome", ha concluso Jennifer Lopez.