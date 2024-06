Jennifer Lopez produrrà per Netflix la serie Happy Place

Jennifer Lopez sarà coinvolta come produttrice della serie tratta da Happy Place, il romanzo scritto da Emily Henry di cui Netflix ha acquistato i diritti televisivi.

La casa di produzione Nuyorican, di proprietà della star, collaborerà con la piattaforma di streaming per realizzare l'adattamento.

La collaborazione con la piattaforma di streaming

Nuyorican Productions e Netflix hanno stretto un accordo che prevede la produzione di film, serie tv e show nel 2021. Recentemente la collaborazione ha portato alla realizzazione di Atlas, con star proprio Jennifer Lopez, che ha già raggiunto quota 72,7 milioni di visualizzazioni, e The Mother che ha superato 136,4 milioni di visualizzazioni ed è attualmente al nono posto della classifica dei titoli più visti di sempre.

J-Lo nel film sci-fi

In Atlas, di cui potete leggere la nostra recensione, la cantante e attrice interpreta una brillante analista di dati con una profonda sfiducia nei confronti dell'intelligenza artificiale si unisce a una missione per catturare un robot ribelle con cui condivide un misterioso passato

Cosa racconta il libro di Emily Henry

Il romanzo Happy Place ha come protagonisti Harriet e Wyn, che sono stati la coppia perfetta fin da quando si sono incontrati all'università e sembrano inseparabili. Ora, però, per motivi di cui non hanno parlato, non lo sono. I due si sono lasciati cinque mesi fa e non l'hanno ancora detto ai loro amici, ritrovandosi però a condividere una stanza da letto nel cottage in Maine che è stata la meta delle vacanze dei loro amici nell'ultimo decennio. Harriet e Wyn continuano a mentire ai loro amici parlando del loro legame.

Per ora non è stato svelato se Jennifer Lopez potrebbe essere coinvolta anche come protagonista della serie oltre che come produttrice accanto a Elaine Goldsmith-Thomas e Benny Medina.