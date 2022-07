Jennifer Lopez ha preso il cognome di Ben Affleck: scatta la polemica negli Stati Uniti

Jennifer Lopez ha deciso di prendere il cognome di Ben Affleck dopo il matrimonio e la scelta della star ha dato il via ad una polemica negli Stati Uniti: i Bennifer si stanno godendo la loro luna di miele a Parigi ma in America il nuovo nome di Jlo, Jennifer Lynn Affleck, ha fatto infuriare le femministe.

La scrittrice americana Jennifer Weiner ha scritto un articolo sul New York Times in cui ha affermato che la scelta della Lopez è "particolarmente scoraggiante". Negli Usa è una pratica molto comune visto che soltanto il 20 per cento delle donne decide di tenere il proprio cognome dopo il matrimonio e online molte persone hanno affermato che quello di Jennifer è soltanto un gesto dettato dall'amore: "Nessuno ha il diritto di giudicare, è una sua scelta."

D'altro canto Rachael Robnett, psicologa dell'Università del Nevada, a questo proposito ha dichiarato: "La scelta di JLo riflette il maggior status e il potere degli uomini nelle relazioni e nella società. Immaginate per un attimo se Ben Affleck avesse scelto di chiamarsi Lopez. La gente considera prendere il cognome del marito una simpatica tradizione. Ma è in gioco il potere. E il potere conta".

Marry Me - Sposami: Jennifer Lopez in una sequenza

Jennifer Lopez aveva già cambiato nome quando era sposata con il cantante Marc Anthony. Quasi sei mesi dopo che il loro divorzio è stato finalizzato nel 2014, e ben tre anni dopo la loro separazione, la cantante ha deciso di smettere di usare il cognome dell'ex.