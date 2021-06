Jennifer Lopez e suo padre, la somiglianza nella foto su Instagram: "Ti amerò sempre"

Attraverso il suo profilo Instagram, Jennifer Lopez ha condiviso una rara foto in compagnia di suo padre in occasione della Festa del Papà. L'attrice e pop star ha anche inserito nel post una serie di dichiarazioni tutte amore e sentimenti.

In modo particolare, Jennifer Lopez ha condiviso due fotografie in compagnia di suo padre: la prima mostra i due insieme in epoca presente; la seconda, invece, è un ritratto della pop star da neonata insieme al papà. La nuova fiamma di Ben Affleck ha scritto: "Papà, non esistono parole che possano descrivere ciò che rappresenti per me. Ti amo e ti amerò per sempre! Buona Festa del Papà a tutti i papà che, ogni giorno, fanno tantissimo per i loro figli. Sei una persona necessaria, apprezzata e amata più di quanto tu possa pensare. Oggi è dovere nostro celebrarti!".

Ovviamente, tutti i fan di Jennifer Lopez sono rimasti estasiati alla visione del post e hanno sottolineato la somiglianza profonda tra la pop star e suo padre. JLO è la seconda di tre figli nati da David e Guadalupe Rodriguez. La coppia ha divorziato negli anni Novanta dopo ben 33 anni insieme. La star ha due sorelle: Leslie è la maggiore e lavora come cantante lirica, Lynda, invece, è la minore e lavora come giornalista e autrice.

I genitori di Jennifer Lopez abitano a New York: il padre è un tecnico informatico e la madre una casalinga. La famiglia è molto unita e, nel corso di una conversazione con People, la pop star ha dichiarato di aver patito molto la lontananza dai suoi parenti durante i lockdown: "Non abbiamo trascorso le vacanze insieme. I miei genitori mi sono mancati molto durante i lockdown, purtroppo".

Recentemente, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati fotografati in tenere effusioni: a quanto pare, i celebri Bennifer sono tornati alla ribalta!