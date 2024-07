Jennifer Lopez: festa di compleanno a tema Bridgerton SENZA Ben Affleck, video e foto

Jennifer Lopez ha scelto gli Hamptons, vicino New York, per celebrare il suo 55 compleanno senza il marito.

Jennifer Lopez ha festeggiato il suo 55° compleanno con una festa a tema Bridgerton, ampiamente documentata da foto e video. La stessa cantante e attrice ha condiviso un video su Instagram che riassume i momenti salienti del party tenutosi il 20 luglio negli Hamptons, New York.

Il montaggio video, accompagnato da una musica orchestrale, raccoglie immagini di Jennifer Lopez intenta a celebrare insieme a numerosi ospiti, tutti vestiti a tema riproponendo lo stile della serie Netflix di Shonda Rhimes. A un certo punto del video si vede Lopez che canta al microfono. Il video si conclude con l'attrice che spegne le candeline su una torta mentre le scintille volano dietro di lei. Il tutto senza il marito Ben Affleck, rimasto a Los Angeles coi figli.

"Carissimo e gentile lettore... E tutti trascorsero una splendida serata", scrive l'attrice ad accompagnamento dei video echeggiando il linguaggio del romanzo da cui Bridgerton è tratta.

Tra gli ospiti della festa di compleanno di Lopez c'era la madre di Jennifer Lopez, Guadalupe Rodríguez, che è stata vista arrivare all'evento con gli amici con indosso abiti a tema.

La diva avrebbe scelto gli Hamptons come suo buen ritiro per l'estate, per superare la crisi matrimoniale con Affleck. Di recente l'attrice è stata avvistata spesso in zona insieme alla figlia di Affleck, Violet, mentre facevano un giro in bicicletta, facevano shopping e mangiavano insieme all'amica di Violet, l'attrice Cassidey Fralin.

"La sua estate non è esattamente quella che aveva pianificato inizialmente, ma la sta sfruttando al meglio", ha recentemente dichiarato una fonte a PEOPLE. "È sempre grata per il tempo trascorso in famiglia."