Jennifer Lopez si emoziona per il DJ di Palermo sul balcone

Jennifer Lopez affascinata da un DJ sul balcone di Palermo che combatte l'isolamento da Coronavirus. Il giovane ha allestito una discoteca all'aperto che è stata condivisa dalla cantante nelle sue storie di Instagram.

L'Italia che canta sui balconi per combattere l'isolamento da Coronavirus ha affascinato il mondo, sono numerose le star di Hollywood che le stanno pubblicando sui loro account. Anche Jennifer Lopez è caduta nella rete di queste esibizioni postando nelle sue storie di Instagram quella di un DJ palermitano. Il giovane del quartiere della Zisa, ha allestito sul suo balcone una discoteca all'aperto montando consolle, casse e luci. Le immagini hanno raggiunto gli Stati Uniti e Jennifer Lopez le ha pubblicate nella sua storia scrivendo "Love this!!! Sending love to all", "Amo tutto ciò, mando il mio amore a tutti".

Intanto anche oggi era previsto un nuovo flashmob, alle 18,00 il tam tam dei social ha invitato gli italiani ad affacciarsi ai balcone e alle finestre per cantare l'intramontabile Volare.