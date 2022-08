Jennifer Lopez e Ben Affleck: la seconda luna di miele sul lago di Como in compagnia di George Clooney

La seconda luna di miele di Jennifer Lopez e Ben Affleck è ufficialmente iniziata: i due si sono recati presso Villa Oleandra, sul lago di Como, al fine di far visita a George Clooney.

Durante la giornata di ieri, Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno dato inizio alla loro seconda luna di miele con un giro in barca sul lago di Como. Le star - che si sono sposate per la seconda volta lo scorso sabato - sono state fotografate, sedute sul retro di un motoscafo, mentre attraversavano il Lago in compagnia del capitano e del co-capitano.

La Lopez ha deciso di contniuare a vestirsi di bianco indossando un abito oversize a maniche lunghe ed ha completato il look con una borsa bianca abbinata e degli accessori dorati. Affleck, invece, ha indossato una camicia blu a maniche lunghe con pantaloni color kaki di lino e sneakers bianche.

La coppia avrebbe pernottato presso Villa Oleandra, la meravigliosa proprietà di George Clooney sul lago di Como, e secondo quanto riportato dalla Provincia di Como i due attori si sarebbero recati in motoscafo presso il Grand Hotel Tremezzo al fine di cenare con Clooney e la moglie.

Jennifer Lopez e Ben Affleck non sono i primi vip ad essere ospitati nella splendida villa che l'attore hollywoodiano possiede da oltre vent'anni. Tra le principali star che hanno goduto della bellezza del nostro lago nel corso degli anni figurano: l'ex presidente americano Barack Obama, Micheal Jordan, Bill Murray, Matt Damon, Jennifer Aniston e Adam Sandler.