Jennifer Lopez e Ben Affleck: continua la luna di miele a Parigi in compagnia dei figli (VIDEO)

Jennifer Lopez e Ben Affleck stanno conquistando Parigi: la nativa del Bronx, 52 anni, e il suo nuovo marito, 49 anni, sembravano così innamorati mentre si tenevano per mano la sera del 22 luglio, durante la loro luna di miele, camminando verso un ristorante parigino. Gli sposi sono stati raggiunti da Emme e Max, i figli di JLo, e da Violet e Seraphina, le due delle figlie che Affleck ha avuto insieme all'ex moglie Jennifer Garner.

Ieri sera la coppia ha cenato in compagnia dei ragazzi presso Manko, un ristorante parigino alla moda situato sulla storica Montaigne Avenue. Ben, sempre molto romantico, è sceso per primo dall'auto per poi offrire il suo braccio a Jen per aiutarla a scendere sul marciapiede. L'elegante ristorante serve cucina tradizionale peruviana ed è particolarmente famoso per l'hamburger di quinoa.

La coppia è arrivata a Parigi il 21 luglio, dando il via ai festeggiamenti con una cena e una visita al nightclub Le Matignon. Il viaggio glamour arriva dopo le nozze inaspettate dei due attori che hanno avuto luogo a Las Vegas lo scorso 16 luglio. Jennifer Lopez ha ufficialmente cambiato il suo nome in "Jennifer Lynn Affleck", secondo quanto rivelato dalla sua domanda per la licenza di matrimonio.

Nella sua newsletter chiamata On the JLo, la nuova moglie di Ben Affleck ha raccontato: "Sabato sera, mentre mi trovavo nel mio posto preferito nel mondo (la vasca da bagno piena di bolle), il mio amore si è inginocchiato e mi ha chiesto di sposarlo. Come se il mio sogno più grande diventasse realtà. Mi ha colto alla sprovvista. L'ho guardato negli occhi sorridendo e piangendo: sono rimasta senza parole, così lui mi ha chiesto se quel mio silenzio fosse un sì. E ho risposto dicendo che era certamente un sì".