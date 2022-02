Jennifer Lopez balla assieme a Ben Affleck durante il Super Bowl 2022 (VIDEO)

Jennifer Lopez, che continua a celebrare il successo della sua nuova commedia romantica Marry Me, ha deciso di allontanarsi dal lavoro al fine di partecipare al Super Bowl 2022 assieme al fidanzato Ben Affleck. La coppia è stata avvistata al SoFi Stadium di Inglewood, in California, mentre i Los Angeles Rams e i Cincinnati Bengals si affrontavano nella più grande partita di football dell'anno.

Mentre i fan presenti nelle tribune dello stadio hanno visto la coppia sul grande schermo, gli spettatori a casa sono stati in grado di individuare i Bennifer quando la NBC, come accade ogni anno, ha messo in evidenza le celebrità presenti con una lunga carrellata televisiva.

Quando le telecamere sono state puntate su Jennifer e Ben, pochi istanti prima dell'inizio del Pepsi Halftime Show, i due stavano ballando e sembravano felici e spensierati. "Il grande #SuperBowl e quell'incredibile energia da #HalftimeShow ", ha scritto J.Lo sulle sue Instagram Stories prima di mostrare il suo sostegno a Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige, Kendrick Lamar e a tutti gli artisti di quest'anno.

Jennifer Lopez, anche in questa occasione, ha stupito e conquistato tutti i suoi fan con il suo outfit per il giorno della partita: occhiali da sole audaci, una camicetta bianca e grandi orecchini a cerchio. Quanto a Ben Affleck, l'attore ha optato per un semplice paio di jeans e una camicia a maniche lunghe scura.