Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati: matrimonio annullato

Dopo aver rimandato le nozze due volte, Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati: secondo alcune speculazioni dei tabloid americani l'attrice e cantante non avrebbe gradito le voci su una relazione tra A-Rod e Madison LeCroy, la star di Southern Charm.

Jennifer Lopez e Alex Rodríguez hanno iniziato a frequentarsi quattro anni fa e si sono fidanzati nel 2018, dopo la proposta di matrimonio di A-Rod, che nell'occasione aveva regalato a Jennifer un anello con diamante taglio smeraldo di 20 carati. I due convivevano a Miami con le figlie di lui e i due figli di lei. Secondo quando riportato da Page Six, J.Lo ha deciso di rompere con l'ex giocatore di baseball mandando a monte le nozze che erano già saltate per ben due volte a causa dell'emergenza sanitaria. Il matrimonio, tra l'altro, si sarebbe dovuto tenere in Italia.

Le cause principali della rottura sarebbero le voci su una presunta relazione tra Alex e Madison LeCroy, la star di Southern Charm. La notizia si era diffusa sui social a gennaio, dopo una reunion del cast del reality di Bravo. Madison aveva ammesso di aver fatto diverse videochiamate con Rodriguez ma aveva precisato: "Non ha mai tradito fisicamente la sua fidanzata con me. Non voglio niente di male per la sua famiglia, o per la mia. Siamo decisamente innocenti".

L'ultima volta che Jennifer Lopez e Alex Rodriguez sono stati visti insieme, grazie ad alcuni scatti pubblicati su Instagram, è stato lo scorso febbraio nella Repubblica Dominicana. Subito dopo A-Rod è tornato a Miami per prepararsi per la stagione del baseball mentre J-Lo è rimasta nei Caraibi per le riprese del film Shotgun Wedding con Josh Duhamel.

Jennifer Lopez recentemente ha rivelato che lei e il suo fidanzato si erano rivolti ad un terapista: "Abbiamo fatto terapia. In realtà è stato davvero bello. Dobbiamo lavorare su noi stessi". La notizia della rottura tra le due star non è stata commentata dai diretti interessati né dai loro agenti.