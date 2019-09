Jennifer Lawrence: matrimonio con il fidanzato Cooke Maroney in gran segreto?

Jennifer Lawrence e il fidanzato Cooke Maroney si sarebbero già uniti in matrimonio, anche se in gran segreto e lontani da (quasi) tutti gli occhi indiscreti. A riportare il pettegolezzo è stato il magazine americano Page Six.

Se il rumor dovesse rivelarsi vero, il tutto si sarebbe svolto lunedì, quando la star di Hollywood e il fidanzato (o a questo punto marito?) sono stati avvistati in attesa davanti all'Ufficio matrimoni del comune di New York City: lui con felpa bianca e pantaloni blu, Jennifer Lawrence in jeans e blazer grigio a quadri firmato Dior, accompagnati solo da due funzionari, un fotografo - che si è poi rivelato essere Mark Seliger, fotografo delle star e collaboratore di Vogue e GQ - e un amico.

A descrivere la scena è stato uno spettatore sbalordito dalla presenza della diva, che in un post su Twitter, ora rimosso, ha raccontato: "Quando vai in comune per ottenere la tua licenza di matrimonio e Jennifer Lawrence passa davanti a te per sposarsi. Sì ragazzi, il municipio può essere così cool!".

A destare i sospetti sono state due foto rubate (al momento potete vederle su PageSix), una in cui la Lawrence tiene in mano un foglio di carta del tutto simile a un documento ufficiale, la seconda di Cooke Maroney che cerca di coprire l'anulare della mano sinistra con l'altra mano, accortosi di occhi indiscreti.

Da fonti ufficiali, dovrebbe mancare ancora un mese al grande ricevimento di nozze organizzato dalla star di Hollywood, ma il fatto che Jennifer Lawrence abbia deciso di anticipare il matrimonio non sorprenderà più di tanto i fan dell'attrice. In diverse interviste, infatti, ha sempre dichiarato di non avere mai pensato a sposarsi prima del fatale incontro con Cooke: "Quando ci siamo incontrati ho subito capito che volevo sposarci, che volevamo sposarci. Volevamo impegnarci senza riserve. Lui è il mio amore, il mio migliore amico e sarò onorata di diventare una Maroney".

J Law ha infatti confermato che prenderà legalmente il cognome del neo marito, pur continuando a utilizzare il nome con cui ormai tutti la conoscono per lavoro.