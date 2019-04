Jennifer Lawrence ritorna sul set: il suo prossimo film sarà diretto da Lila Neugebauer

Jennifer Lawrence, dopo una lunga assenza, tornerà su un set cinematografico in occasione di un atteso film diretto da Lila Neugebauer, al suo debutto dietro la macchina da presa.

Per ora, nonostante la conferma della presenza nel cast del premio Oscar, non sono stati rivelati i dettagli relativi alla trama o il nome di altri interpreti che saranno coinvolti nel progetto.

L'attrice Jennifer Lawrence aveva annunciato circa un anno fa che voleva concedersi una pausa dalla recitazione dopo una lunga serie di impegni che avevano compreso lungometraggi come Red Sparrow, Mother!, Passengers e X-Men: Apocalypse.

Neugebauer ha esordito nel mondo di Broadway con un revival dello spettacolo The Waverly Gallery, firmato da Kenneth Lonergan, in cui si raccontava la storia di un nipote che assiste all'ultimo periodo di vita della nonna, affetta da Alzheimer. Lila aveva diretto a teatro Elaine May e Lucas Hedges nel ruolo dei due protagonisti.

Jennifer Lawrence: i 25 anni della star di Hunger Games fra premi, successi e "scivoloni"

Il film, ancora senza un titolo ufficiale, è stato scritto da Elizabeth Sanders e Jennifer sarà coinvolta anche come produttrice in collaborazione con Justine Polsky, Scott Rudin d Eli Bush.

Le riprese inizieranno a metà giugno nella città di New Orleans.