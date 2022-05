Jennifer Grey sull'incidente d'auto con Matthew Broderick: "Non torni più indietro da una cosa come quella"

Jennifer Grey, nel suo nuovo libro intitolato Out of the Corner: A Memoir, si è recentemente aperta a proposito degli eventi che hanno cambiato per sempre la sua vita. Il famigerato incidente d'auto con Matthew Broderick è stato definito dall'attrice, durante la sua intervista con ET, come qualcosa da cui "non si torna indietro".

L'incidente fatale, in cui è stata coinvolta in Irlanda durante il quale il suo allora fidanzato Matthew Broderick era al volante, ha provocato la morte di due donne: "L'incidente d'auto è stato uno dei tre traumi principali della mia vita, forse il primo".

Durane l'intervista di Entertainment Tonight, l'attrice ha spiegato: "È molto difficile descrivere che cosa si prova quando si ha un'esperienza di pre-morte e si assiste alla morte di altre persone. Stare da solo su una strada di campagna in mezzo al nulla con nessun altro in giro è stato piuttosto terrificante... Ha portato a tante altre cose nella mia vita".

Matthew Broderick subì delle gravi ferite a causa dell'incidente, avvenuto subito prima dell'uscita del suo film Dirty Dancing del 1987, e Jennifer Grey era l'unica passeggere rimasta cosciente: "Ero l'unico testimone perché Matthew era sopravvissuto ma era privo di sensi, soffriva di amnesia ed era gravemente ferito. Pensavo fosse morto. Non torni più indietro da una cosa come quella."