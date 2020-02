Jennifer Aniston, super sexy nelle foto dei suoi 51 anni

Jennifer Aniston appare ancora più sexy nelle foto scattate per il suo 51esimo compleanno, in un nuovo servizio fotografico che l'attrice ha mostrato su Instagram.

Jennifer Aniston ha appena compiuto 51 anni e nelle nuove foto pubblicate da Interview Magazine si dimostra sempre più sexy, con un'intervista fatta dall'amica e collega Sandra Bullock. Il servizio fotografico è stato pubblicato proprio il giorno del compleanno della star di Friends, un "regalo" che Jennifer ha apprezzato, così come apprezzeranno i suoi fan.

In alcune foto, la sexy attrice indossa una giacca di pelle con stivali alti fino al ginocchio e in altre, un completo in due pezzi composto da un top rosa e una gonna di pelle. Jennifer Aniston ha anche indossato un abito Versace nero, corredato da stupendi gioielli Cartier.

Per l'attrice, passata alla storia per il ruolo di Rachel Green in Friends, è stato davvero un anno meraviglioso. Prima il debutto da record su Instagram, che ha ottenuto oltre 2 milioni di follower nelle primissime ore, e poi il ritorno con The Morning Show, la serie tv Apple che le è valsa anche un Sag Award. Inoltre, Jennifer Aniston sta facendo molto parlare i fan che la vorrebbero vedere insieme a Brad Pitt, dopo che sono stati avvistati insieme ai Golden Globes.