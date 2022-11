Jennifer Aniston smentisce la voce su Brad Pitt: "Non ci siamo lasciati perché non gli ho dato figlio"

Jennifer Aniston ha deciso di mettere le cose in chiaro una volta per tutte: dopo anni di rumors relativi alla sua vita privata, l'ex star di Friends si è aperta a proposito del suo divorzio con Brad Pitt, rivelando che il motivo non sono stati i suoi tentativi falliti di rimanere incinta.

"È stata una strada impegnativa per me, la strada di provare a mettere al mondo dei bambini intendo", ha detto la Aniston, 53 anni, durante una recente intervista di Allure. "Nel corso degli anni le dicerie sono state veramente infinite... ed è stato davvero difficile per me."

Sebbene l'attrice non lo abbia menzionato per nome, ha comunque voluto parlare delle voci che hanno riguardato il suo divorzio con Brad Pitt, inclusa la narrazione secondo la quale "ero egoista e tenevo solo ed esclusivamente alla mia carriera di attrice".

"E Dio non voglia che una donna abbia successo e non abbia un figlio", ha aggiunto Jennifer Aniston, che si è separata dall'attore Justin Theroux nel 2018. "E il motivo per cui mio marito mi ha lasciata nel 2005, il motivo per cui ci siamo lasciati, non è che non sono riuscita a dargli un figlio. Non è assolutamente vero. Non ho nulla da nascondere a questo punto".