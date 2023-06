Jennifer Aniston sfoggia un ciuffo di capelli grigi: la reazione dei fan (VIDEO)

I fan sono sempre stati ossessionati dall'aspetto fisico di Jennifer Aniston, considerata da molti come una vera e propria icona contemporanea, specialmente per quanto concerne i suoi capelli: tutti sognavano la pettinatura di Rachel negli anni '90 e oggi i fan hanno elogiato l'attrice per aver sfoggiato una ciocca di capelli grigi in un suo recente video su Instagram.

La star hollywoodiana ha recentemente condiviso un reel sulla sua pagina personale, annunciando un nuovo prodotto appena lanciato dal suo marchio di cura dei capelli chiamato LolaVie. La Aniston ha condiviso il video aggiungendo una semplicissima didascalia che recita: "Nuovo arrivo a @lolavie".

Nel video l'attrice ha affermato: "Ciao a tutti. Questo è il nostro nuovo trattamento intensivo per la riparazione. Puoi usarlo una volta a settimana. Avvolgilo in un asciugamano dopo lo shampoo... poi metti questo prodotto, lascialo agire, spazzolalo, lascialo nell'asciugamano, dormici sopra per un'ora, fai quello che vuoi. Sono entusiasta. Siamo entusiasti!".

I fan non hanno prestato molta attenzione al nuovo prodotto, commentando soltanto l'aspetto di Jennifer Aniston e i suoi meravigliosi capelli grigi: "Complimenti per aver lasciato che spuntino i capelli grigi, è rinfrescante", e ancora: "Jen, i tuoi capelli sono un capolavoro, tutti sono d'accordo su questo, sei un'ispirazione continua, grazie di tutto".