Jennifer Aniston, "Recitare in The Morning Show è stato terapeutico": ecco perché

Jennifer Aniston ha spiegato perché interpretare il personaggio di Alex Levy in The Morning Show, la serie originale Apple, sia stato terapeutico per lei.

Jennifer Aniston ha parlato del suo ruolo "catartico" in The Morning Show, la serie tv disponibile sulla piattaforma Apple che l'ha vista protagonista insieme a Reese Witherspoon e Steve Carell, e di quanto alcuni aspetti della storia rispecchino la sua vita reale.

Intervenuta sul Los Angeles Times, l'attrice di Io & Marley ha spiegato quanto interpretare il personaggio di Alex Levy sia stato terapeutico per lei. Nella serie televisiva, Levy è la storica conduttrice del The Morning Show, programma che da anni intrattiene il pubblico americano nelle prime ore del giorno. Dopo che il suo collega Mitch Kessler (Steve Carell) viene rimosso dal suo ruolo a seguito di pesanti accuse di molestie sessuali, Alex deve lottare per tenersi stretto il suo lavoro e riuscire quindi a mantenere la sua immagine pubblica, nonostante le avversità, l'ingiustizia ed un'industria dominata dagli uomini che la sottovaluta costantemente.

The Morning Show: un'immagine di Jennifer Aniston e Reese Witherspoon

Jennifer Aniston ha quindi raccontato come, leggendo la sceneggiatura della serie tv, abbia pensato al giovamento che avrebbe potuto trarne una generazione come la sua che sta appena iniziando a parlare di cose come la discriminazione di genere e le molestie sessuali nell'industria dell'intrattenimento.

"Lo show ha racchiuso 20 anni di terapia in 10 episodi", ha detto Aniston. "C'erano momenti in cui leggevo una scena e sentivo come se mi togliessero un grande peso dalla schiena" ha quindi aggiunto, riferendosi ai momenti in cui Levy è costretta a fingere di stare bene quando preferirebbe allontanarsi del tutto dai riflettori.

Anche l'attrice di Friends sente infatti il peso di dover fare costantemente i conti con il giudizio del pubblico che esamina ogni sua mossa o dettaglio estetico. Durante l'intervista le è stato chiesto, nello specifico, di una scena nello show in cui il suo personaggio ha un esaurimento nervoso durante un red carpet, dicendo che ha affrontato momenti simili nella vita reale. "Ci sono stati momenti, anche se non proprio a quel livello di isteria, in cui mi dicevo 'non voglio andare qui', 'non voglio camminare su quel tappeto rosso', 'non voglio essere vista, non voglio essere guardata perché poi tutti parleranno di me e mi giudicheranno" ha confessato Jennifer Aniston che ha concluso dichiarando "Mi è piaciuto moltissimo poter entrare nella parte e appoggiarmi a questo personaggio senza vergognarmene".

Ricordiamo che proprio per The Morning Show, Jennifer Aniston ha ottenuto la nomination agli Emmy come miglior attrice protagonista in una serie drammatica. Questa rappresenta quindi la sua prima nomination nel campo del genere drammatico. In precedenza, l'attrice era stata nominata cinque volte per il ruolo di Rachel Green in Friends, riuscendo a portare a casa la statuetta nel 2002.