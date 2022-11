Jennifer Aniston parla per la prima volta della sua infertilità

In una nuova intervista con Allure, mentre parla della sua linea di prodotti per capelli LolaVie, Jennifer Aniston si è messa a nudo parlando per la prima volta delle dolorose voci sulla gravidanza che l'hanno tormentata per anni, rivelando che dietro le critiche c'era una lotta segreta contro l'infertilità che stava combattendo.

Jennifer Aniston, tra le pagine della rivista rivela: "Stavo cercando di rimanere incinta. È stata una strada impegnativa per me, quella della nascita di un bambino. Tutti gli anni e gli anni e gli anni di speculazioni... È stata davvero dura". L'attrice ha quindi sottolineato. "Ho fatto la fecondazione in vitro, ho bevuto tè cinesi, e così via. Stavo buttando tutto all'aria, avrei dato qualsiasi cosa se qualcuno mi avesse detto: 'Congela i tuoi ovuli. Fatti un favore". Ma non ci si pensa_".

Un primo piano di Jennifer Aniston a Giffoni

In questo percorso doloroso non ha sicuramente aiutato la separazione con l'allora marito Brad Pitt e le voci che continuavano a sostenere che l'attrice avesse preferito la sua carriera ai figli. Ora, a 53 anni, Jennifer Aniston dice di non avere nessun rimpianto per come sono andate le cose, ma in riferimento a quegli anni afferma: "La narrazione che io fossi solo un'egoista, che mi interessava solo la mia carriera...Erano bugie assolute. E Dio non voglia che una donna abbia successo e non abbia un figlio. E - prosegue polemica - il motivo per cui mio marito mi ha lasciato, per cui abbiamo rotto e messo fine al nostro matrimonio, è stato perché non volevo dargli un figlio"