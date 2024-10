Jennifer Aniston conferma le voci per cui conserva le ceneri del suo terapista defunto: "In parte è vero"

Su Jennifer Aniston è stato detto di tutto e di più. La vita privata della bionda Rachel di Friends, ex moglie della superstar Brad Pitt e di Justin Theroux, continua a stimolare la curiosità del pubblico e la creatività di media e paparazzi. Tra le voci più curiose su di lei, l'attrice ne ha confermato personalmente una a sfondo necrofilo, ammettendo di conservare le ceneri del suo terapista defunto.

L'occasione per fare chiarezza sulle leggende metropolitane che circolano su di lei è stata un'ospitata al Jimmy Kimmel Show. Jennifer Aniston ha confermato il rumor secondo cui, quando viaggia all'estero, si porta sempre dietro dei barattoli di olive, ma quando le è stato chiesto se è vero che possiede una borsa piena delle ceneri del tuo terapista morto, ha risposto:

"In parte è vero" per poi aggiungere "Oh, adesso sembrerò che abbia davvero bisogno di un terapista. Non racconterò tutta la storia, ma in parte è vero."

L'occasione è servita anche a sfatare un pettegolezzo di gossip che tormenta la star di Friends da un bel po' di tempo. Brandendo un numero di US Today la cui copertina mostra una foto divisa in due di Jennifer Aniston e Barack Obama con il titolo "La verità su Jen e Barack!", Jimmy Kimmel ha chiesto se ci fosse del vero nella presunta relazione tra l'attrice e l'ex presidente.

"È come quelle chiamate che ricevi dal tuo addetto stampa quando pensi 'oh no, cosa sarà...' e poi scopri che è quello! Ma questa storia è assolutamente falsa" esclama l'attrice, specificando di aver incontrato Barak Obama solo una volta, "mentre conosco Michelle un po' di più".

Aniston ha anche confermato di essere stata effettivamente avvicinata da un fan che le ha chiesto una foto mentre era nuda in una sauna e di avere avuto un'opera d'arte appesa al Museo di Arte Moderna quando aveva 11 anni, ma smentisce con decisione di essere cintura nera di jiujitsu. Per gli altri rumor rimanda al prossimo appuntamento con Jimmy Kimmel. In precedenza l'attrice aveva rivelato di aver vissuto in una casa infestata da un fantasma, altra storia che ha fatto galoppare la fantasia dei fan.