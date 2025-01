Jennifer Aniston, ipotesi remake di Dalle 9 alle 5... orario continuato con un cast di star

L'attrice di The Morning Show ha reclutato un gruppo di colleghe con le quali recitare nel remake.

Già da qualche settimana si vociferava dell'intenzione di Jennifer Aniston di lavorare ad un remake di Dalle 9 alle 5... orario continuato. A quanto pare, la star di The Morning Show sta per avviare il progetto.

Secondo le ultime indiscrezioni, da prendere con le pinze in attesa di conferme ufficiali, Aniston avrebbe già adocchiato alcune attrici da coinvolgere nel progetto.

Le possibili star del remake di Dalle 9 alle 5

Secondo un insider, Jennifer Aniston avrebbe pensato a Sydney Sweeney, Zendaya e Ariana Grande per il casting del remake. Obiettivi ambiziosi che potrebbero diventare realtà.

Sydney Sweeney in una scena di Reality

"Sydney e Zendaya sono molto impegnate per i prossimi dodici mesi" sostiene l'insider "e Jen vuole girare questo film l'anno prossimo, se possibile. Il remake di Dalle 9 alle 5... orario continuato, non è ancora tecnicamente approvato, ma ottenere un sì da una di queste attrici, e renderle membri permanenti del Team Aniston è il passaggio chiave che Jen sta cercando di compiere in questo momento".

La trama del film originale Dalle 9 alle 5

Uscito nel 1980, per la regia di Colin Higgins, Dalle 9 alle 5... orario continuato, racconta la storia di tre donne che lavorano alle dipendenze di un capo sessista e trovano un modo per ribaltare la loro situazione.

Il cast principale del film è composto da Jane Fonda, Lily Tomlin e Dolly Parton. Al momento, Jennifer Aniston non ha ufficializzato il suo interesse nel realizzare il film, in attesa di un commento ufficiale da parte di 20th Century Studios.