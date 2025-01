Jennifer Aniston causa della (presunta) crisi matrimoniale di Barak Obama? Le voci impazzano sul web

Non si placano le voci che vedrebbero Jennifer Aniston coinvolta in una relazione sentimentale con Barak Obama. Secondo i rumor, la star di Friends sarebbe la causa della separazione di Obama dalla moglie, separazione "dimostrata" da recenti apparizioni pubbliche dell'ex Presidente americano senza Michelle al suo fianco.

A dare il via al pettegolezzo su Aniston e Obama sarebbe stato un articolo di InTouch intitolato The Truth About Jen & Barack, in cui si alludeva all'ipotetica relazione. Le teorie sulla loro frequentazione si sono poi diffuse a macchia d'olio di pari passo con i rumor della separazione degli Obama.

Durante un'apparizione al Jimmy Kimmel Show dello scorso ottobre, Jennifer Aniston ha smentito categoricamente le voci definendo l'articolo di InTouch una "storia da tabloid scadente" prima di specificare: "Non mi sono arrabbiata, ma è assolutamente falso".

Aniston ha aggiunto: "Obama l'ho incontrato una volta sola. Conosco Michelle più di lui", riferendosi al loro incontro del 2007 a un gala di Hollywood. Nonostante la sua palese smentita, le speculazioni secondo cui Barack Obama frequenterebbe l'attrice hanno riguadagnato vigore online dopo che un report di RadarOnline avrebbe rivelato che Barack Obama e sua moglie Michelle starebbero lavorando per sanare i problemi del loro matrimonio.

Come nascono i pettegolezzi online

Nella storia diffusa online si legge: "Il loro matrimonio, un tempo solido, è stato messo a dura prova e per la prima volta stanno lottando per tenere sotto controllo i loro problemi. L'attenzione sulla relazione di Aniston era indesiderata e Michelle è molto delusa. Ma la realtà è che al momento sono più come amici".

Sebbene l'articolo non contenga alcun fatto certo, gli utenti della rete sembrano propensi a credere alle voci sulla vita sentimentale di Barack Obama. Ciò è dovuto principalmente alla vistosa assenza di Michelle Obama al funerale dell'ex presidente Jimmy Carter, nonché all'inaugurazione di Donald Trump, dove non sarebbe riuscita ad accompagnare suo marito.

Il portavoce di Michelle avrebbe citato impegni concomitanti come causa dell'assenza della ex First Lady del funerale di Carter, mentre molti hanno evidenziato il suo palese disprezzo nei confronti di Trump come causa della mancata partecipazione al suo insediamento. Per adesso Barack Obama evita di diffondere un comunicato in cui prenda le distanze dalle voci di una frequentazione con Jennifer Aniston e la fantasia del web galoppa...