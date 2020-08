Jennifer Aniston non sa giocare a biliardo, il video con le reazioni di Courteney Cox è esilarante

Jennifer Aniston ha condiviso un esilarante video in cui si mostra la sua incapacità di giocare a biliardo grazie a una sfida con Courteney Cox, ben più esperta di lei.

La star, facendo rifertimento alla serie cult di cui sono state protagoniste, ha scritto online: "Friends shouldn't let Friends play pool (especially when they suck)", ovvero "Gli amici non dovrebbero lasciare che gli Amici giochino a biliardo (specialmente quando fanno schifo))".

Il filmato pubblicato da Jennifer Aniston si apre ironicamente dimostrando la bravura di Courteney Cox, passando poi ai tentativi quasi disastrosi dell'interprete di Rachel. La sua amica e collega non può quindi che osservare divertita e con un po' di sconforto la sua rivale.

Jennifer e Courteney saranno prossimamente protagoniste dell'attesa reunion di Friends che verrà realizzata per HBO Max ed è stata più volte rimandata a causa dell'impossibilità di lavorare sul set in sicurezza.

Nel progetto annunciato da Warner Bros. alcuni mesi fa è coinvolto il cast originale dello show cult formato da Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) e David Schwimmer (Ross).

Alla realizzazione della reunion della serie contribuiranno anche gli autori originali di Friends, David Crane e Mara Kauffman.

