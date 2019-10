Jennifer Aniston e il bacio lesbo a Ellen DeGeneres in diretta TV (VIDEO)

Jennifer Aniston ed Ellen DeGeneres protagoniste di un bacio lesbo appassionato in diretta TV: è successo durante la puntata di lunedì dell'Ellen DeGeneres Show e proprio quando l'ex Rachel di Friends aveva appena detto che non è certo solita baciare le donne sulle labbra.

Se la richiesta, però, arriva dalla sua grande amica Ellen DeGeneres, allora Jennifer Aniston non può sottrarsi, anche per il bene degli ascolti che sono letteralmente saliti alle stelle rispetto ai normali risultati. Il siparietto è nato proprio per "colpa" di Jen, che ha stuzzicato la conduttrice riguardo al bacio, di due settimane prima, con Howard Stern. Tutti sanno che Ellen è sposata dal 2008 con l'attrice Portia De Rossi, così la Aniston ha voluto sapere: "Com'era? Ti è piaciuto? Ti sei sentita coinvolta? Quando è stata l'ultima volta che ha baciato un uomo?".

Il contropiede di Ellen DeGeneres è partito proprio dal quell'episodio: "Come mai tutti ne sono rimasti scioccati? Io bacio gli uomini, li bacio proprio così, magari non ci faccio altro, ma li bacio sulle labbra. Tu invece, quand'è stata l'ultima volta che hai baciato una donna sulle labbra?". Questa la fatale domanda a Jennifer Aniston che, dopo una serie di "Io non bacio le donne sulle labbra", ha colto l'invito di Ellen, sempre più vicina, a scambiarsi un bacio proprio lì, proprio in diretta TV.

E con sua grande sorpresa, la diva si è trovata a commentare: "Hai delle labbra davvero morbide!". "Anche tu" - ha replicato l'altra - "per questo mi piacciono le donne: niente barba, labbra morbide".