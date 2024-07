Jennifer Aniston e il bagno nell'olio in una scena di The Morning Show 4

Jennifer Aniston tornerà nella quarta stagione di The Morning Show, la serie tv Apple prodotta dal 2019 e nella quale recita al fianco di Reese Witherspoon, Steve Carell e Billy Crudup. In attesa di conoscere i dettagli sulla distribuzione dei nuovi episodi, ecco un'immagine direttamente dal set.

La foto è stata pubblicata sui social ed è circolata immediatamente tra i fan della serie e della star di Friends, tornata sulla cresta dell'onda in tv proprio grazie allo show di Apple TV+, da lei co-prodotto insieme a Reese Witherspoon.

Chiazza di petrolio

Impegnata a girare una scena per la nuova stagione di The Morning Show a New York, l'attrice è stata inondata da quello che sembrava essere olio nero e vischioso. Aniston sembrava piuttosto sbalordita mentre il liquido gocciolava per terra e schizzava sulle comparse che la circondavano.

L'immagine non dovrebbe sorprendere più di tanto i fan, visto che al termine della terza stagione, il suo personaggio Alex Levy veniva lanciata in un'orbita terrestre a bordo di un razzo noleggiato da un magnate della tecnologia in stile Elon Musk (Jon Hamm).

La scena immortalata dalla foto sembra quella di una protesta e l'obiettivo potrebbe essere la stessa Levy. Dopo averla inondata di liquido nero, degli attori nei ruoli di poliziotti sono intervenuti per calmare il caos. Aniston è rimasta in piedi sbalordita e con la parte sopra del corpo totalmente imbrattata.

Famosa in tutto il mondo per il ruolo di Rachel Green nella serie tv anni '90 Friends, Jennifer Aniston ha costruito in seguito il suo percorso lavorativo sul grande schermo, partecipando a diverse commedie come Una settimana da Dio, Io & Marley, Come ti spaccio la famiglia, Mia moglie per finta e Come ammazzare il capo... e vivere felici, oltre al dramma Cake, grazie al quale ricevette una candidatura ai Golden Globe.