Jenna Ortega in trattative per unirsi a Glen Powell in un film di J.J. Abrams

Jenna Ortega è in trattative per affiancare Glen Powell nel nuovo film segreto di J.J. Abrams in lavorazione alla Warner Bros.

Jenna Ortega è in trattative per affiancare Glen Powell nel nuovo film di J.J. Abrams in lavorazione alla Warner Bros. Non si sa molto del progetto che è stato scritto da Abrams e sarà prodotto dalla sua Bad Robot, che ha un accordo globale con lo studio.

Sia Ortega che Powell sono stati recentemente inclusi nella lista delle star più richieste, stilata da The Hollywood Reporter dopo un sondaggio condotto tra i dirigenti degli studios e i produttori sulle star più richieste. Entrambi sono considerati dall'industria come attrattive per il botteghino e in grado di portare nelle sale cinematografiche gli spettatori più giovani.

Miller's Girl, scandalo per la scena di sesso tra Jenna Ortega e Martin Freeman: "L'ha voluta girare lei"

I progetti degli attori più richiesti di Hollywood

Powell è attualmente nelle sale con Twisters, che ha incassato più di 270 milioni di dollari al box office mondiale. È pronto a recitare nel remake di Running Man di Edgar Wright, probabilmente al fianco di Sydney Sweeney. I due torneranno insieme sul grande schermo dopo il recente successo della rom-com Tutti tranne te, che è rimasta in testa al box office per alcune settimane. Powell reciterà anche in Top Gun 3, mentre recentemente ha recitato nella commedia noir Hit Man - Killer per caso - di Richard Linklater.

Mercoledì: Jenna Ortega, protagonista della serie Netflix

Ortega sarà presto protagonista del sequel di Beetlejuice della Warner Bros e tornerà nella seconda stagione della serie Netflix Mercoledì, entrambi diretti Tim Burton. Mercoledì secondo lo streamer è lo show in lingua inglese più visto di tutti i tempi. Ultimamente Ortega ha recitato anche nel film un po' osè Miller's Girl, al fianco di Martin Freeman, che racconta la relazione inappropriata tra Cairo e il suo professore. La studentessa che sceglie di scrivere una storia di sesso dopo aver ricevuto un incarico di scrittura creativa dal suo tutor diventato il suo interesse amoroso.

Ortega apparirà anche nel dramma sentimentale Winter Spring Summer Or Fall, "una dolce storia d'amore adolescenziale su una ragazza geniale che punta a essere ammessa ad Harvard e un ragazzo poco motivato che si ritrovano durante l'ultimo anno di liceo".