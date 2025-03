Jenna Ortega svela il suo passato nel MCU e commenta le teorie sul suo futuro nei Marvel Studios

Grazie ai suoi ruoli da protagonista nel revival di Scream, nella serie Netflix Mercoledì e nel sequel di Beetlejuice dell'anno scorso, Jenna Ortega sta rapidamente diventando una delle giovani attrici più richieste di Hollywood. Non sorprende, quindi, che siano circolate voci riguardo a un possibile ingresso dell'attrice nei Marvel Studios.

Diversi rumor hanno infatti suggerito che Ortega sarebbe stata presa in considerazione per un ruolo di rilievo all'interno del Marvel Cinematic Universe, ma fino ad ora non è stato mai specificato quale personaggio potrebbe interpretare.

Nonostante l'interesse da parte della Marvel, resta da vedere se la star di Death of a Unicorn accetterà il ruolo, soprattutto dopo un'esperienza poco fortunata nel MCU, avvenuta durante il suo debutto in Iron Man 3 nel 2013, quando interpretava la figlia del Vicepresidente.

Cosa ha detto Jenna Ortega sul suo debutto nel MCU

"L'ho già fatto una volta", ha dichiarato Ortega a ET, rispondendo a chi le chiedeva di un possibile futuro coinvolgimento con i Marvel Studios, in occasione della promozione del suo ultimo film, Death of a Unicorn. "Era uno dei primi lavori che ho fatto. Mi hanno tolto tutte le battute. Appaio brevemente in Iron Man 3, solo per un istante, ma in quella scena sono la figlia del Vicepresidente".

Beetlejuice Beetlejuice: una terrorizzata Jenna Ortega in primo piano

Il co-protagonista di Ortega in Death of a Unicorn, Paul Rudd, che interpreta Ant-Man nel MCU, ha scherzato sul fatto che la Marvel potrebbe aver gettato le basi per un suo ritorno nel futuro, parlando di una sorta di "seme piantato" anni fa.

"La cosa divertente è che hanno persino rimosso il mio nome dai crediti", ha aggiunto Ortega ridendo. "Ma non mi preoccupo, vado avanti".

Al momento, sembra che Ortega non sia troppo entusiasta all'idea di entrare in un nuovo progetto dei Marvel Studios, ma chissà cosa riserverà il futuro.