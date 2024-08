Jenna Ortega si scusa per quanto detto su Mercoledì: "Potevo usare parole migliori"

La star di Mercoledì Jenna Ortega ha riflettuto su alcuni commenti controversi rilasciati nel corso di un'intervista di marzo 2023 in relazione alle modifiche apportate alle battute del suo personaggio nel corso delle riprese.

Nel podcast di Dax Shepard, Ortega aveva apertamente commentato le modifiche fatte in prima persona:"Non credo di aver mai dovuto impormi su un set come ho dovuto fare su quello di Mercoledì, perché è così facile cadere in quella categoria. Tutto ciò che fa e tutto ciò che dovevo interpretare non aveva senso per il suo personaggio. Il fatto che fosse in un triangolo amoroso non aveva senso. [...] Ci sono stati alcuni momenti sul set in cui non sono stata molto professionale, in un certo senso, iniziando a cambiare le battute".

Dietrofront

In seguito a quelle dichiarazioni, Jenna Ortega ha subito diverse critiche dai fan, che le hanno contestato una certa mancanza di rispetto nei confronti degli sceneggiatori:"Per essere onesti, penso che avrei potuto usare parole migliori per descrivere quella cosa. Penso che spesso parlo troppo. Credo sia stato difficile perché sentivo che se avessi rappresentato meglio la situazione probabilmente sarebbe stata accolta meglio".

Jenna Ortega in una sequenza di Mercoledì

Ortega ha definito l'esperienza di sentirsi criticata per quelle frasi come 'distopica' e di aver potuto apprendere una lezione:"Tutto quello che ho detto sembrava così ingigantito, mi sentivo una caricatura di me stessa. Non puoi mai accontentare tutti. Mi ero stancata di essere me stessa l'anno scorso, la mia faccia era ovunque, quindi, giustamente, se aprissi il mio telefono e vedessi la mia ragazza con qualche citazione stupida o qualcosa del genere mi sarei stancata anch'io".

Secondo Jenna Ortega, prossimamente sul grande schermo con Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton, essere donna ha condizionato le reazioni del pubblico:"Le donne devono essere principesse, devono essere eleganti, di classe e gentili, e quando sono esplicite e non possono essere domate è un disastro".