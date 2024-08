Jenna Ortega protagonista del video musicale dell'ultima hit di Sabrina Carpenter, Taste

Jenna Ortega impersonifica l'amante del fidanzato della pop star Sabrina Carpenter nella sua nuovo videoclip Taste. La cantante di Please Please Please ha condiviso sui social media un teaser di 16 secondi del suo nuovo video musicale, che sarà pubblicato venerdì.

Nell'anteprima, si vede Carpenter afferrare un coltello da un letto pieno di armi. La popstar entra poi in una casa con un l'arma in mano e sale al piano superiore, dove vede Ortega nella doccia con un uomo. Carpenter apre la tenda della doccia e si scaglia contro l'attrice di Mercoledì mentre la paura si impossessa dei suoi occhi, in una scena stile horror movie.

Mercoledì: Jenna Ortega paragona la Stagione 2 ai classici horror come Carrie

Taste è il terzo singolo del sesto album in studio della Carpenter, Short n' Sweet, la cui uscita è prevista per il 23 agosto. La cantante è accreditata come uno delle autrici di Taste insieme a Julia Michaels e Amy Allen. John Ryan e Ian Kirkpatrick hanno prodotto la canzone.

La nuova hit segue il successo di singoli come Espresso e Please Please Please. La tracklist di Short n' Sweet comprende anche Good Graces, Sharpest Tools, Coincidence, Bed Chem, Dumb & Poetic, Slim Pickins, Juno, Lie to Girls e Don't Smile.

La Carpenter ha detto alla rivista a proposito del suo processo di composizione delle canzoni e della scrittura di argomenti tabù: "Scriverò qualsiasi canzone. Non significa che la pubblicherò, ma la scriverò. Penso che la serie di eventi sfortunati che ho incontrato nelle relazioni non siano un segreto per le persone che mi conoscono o che pensano di conoscermi".

I progetti dell'attrice

Beetlejuice Beetlejuice: una terrorizzata Jenna Ortega in primo piano

Jenna Ortega è il promettente astro nascente di Hollywood. Ortega ha ricoperto il ruolo della protagonista in Mercoledì di Tim Burton, la celebre serie Netflix ispirata ai personaggi della famiglia Addams. L'attrice riprenderà il ruolo della cupa adolescente nella prossima seconda stagione, che arriverà nel corso del 2025.

Recentemente Ortega ha anche recitato in Miller's Girl al fianco di Martin Freeman. Prossimamente invece l'attrice reciterà nel sequel del cult di Burton del 1988, Beetlejuice, in arrivo nelle sale il 5 settembre. Nel sequel Jenna Ortega interpreterà Astrid Deetz, la figlia della Lydia Deetz di Winona Ryder. Come Lydia, Astrid si troverà in compagnia dello squallido bio-esorcista.