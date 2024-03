Jeffrey Wright si unisce a Denzel Washington in High and Low di Spike Lee

Fresco di nomination all'Oscar per American Fiction, Jeffrey Wright si è unito al cast di High and Low. La rivisitazione del classico thriller di Akira Kurosawa è diretta da Spike Lee e avrà come protagonista Denzel Washington. Lee ha scritto la sceneggiatura insieme ad Alan Fox per l'adattamento in lingua inglese della storia di un uomo ricco alle prese con un rapimento. La produzione del film originale Apple inizierà questo mese.

Oltre a Washington, High and Low è interpretato anche da Ilfenesh Hadera (Billions). A24 distribuirà il film nelle sale prima del lancio globale su Apple TV+.

The Batman 2, Jeffrey Wright ha ricevuto lo script? "Sto aspettando pazientemente"

I dettagli del film

High and Low sarà prodotto da Todd Black, che ha lavorato con Washington in The Equalizer, per Escape Artists e da Jason Michael Berman (Air) per Mandalay Pictures. Oltre a dirigere, Lee sarà produttore esecutivo attraverso la sua 40 Acres And A Mule Filmworks. Peter Guber della Mandalay Pictures sarà il produttore esecutivo, insieme a Matthew Lindner, Chris Brigham e Katia Washington della Juniper Productions. Jordan Moldo della Mandalay è co-produttore.

Si tratta della quinta collaborazione tra Lee e Washington, che hanno già lavorato insieme in Mo' Better Blues, He Got Game, Inside Man e Malcolm X, che è valso a Washington una nomination all'Oscar come miglior attore. Washington ha già lavorato con Apple in Macbeth, distribuito anche da A24.

Tra i crediti di Wright figurano Westworld della HBO e film come Basquiat, Shaft, The French Dispatch, No Time to Die e The Batman.