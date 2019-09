Jeffrey Dean Morgan star dell'horror Shrine, prodotto da Sam Raimi

L'horror Shrine, adattamento dell'omonimo romanzo, avrà come protagonista l'attore Jeffrey Dean Morgan.

Jeffrey Dean Morgan sarà il protagonista di Shrine, l'adattamento cinematografico del romanzo horror scritto da James Herbert. Il progetto sarà prodotto da Screen Gems in collaborazione con Sam Raimi, tramite la sua Ghost House, e Rob Tapert.

Il film Shrine, le cui riprese inizieranno nel mese di febbraio, racconterà la storia di un giornalista caduto in disgrazia, ruolo affidato a Jeffrey Dean Morgan, che scopre una serie di miracoli apparentementi di origine divina avvenuti in una cittadina del New England, cercando così di aprire un nuovo capitolo della propria carriera. I "miracoli", tuttavia, hanno una fonte molto più oscura.

Evan Spiliotopoulos sarà regista e sceneggiatore del lungometraggio.

Ghost House aveva già collaborato con Morgan nel 2012 in occasione del film The Possession che ha incassato oltre 85 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 14.

L'attore, tra qualche settimana, ritornerà sugli schermi televisivi grazie ai nuovi episodi di The Walking Dead, serie in cui interpreta Negan, ex leader dei Salvatori, che dovrebbe essere una delle presenze più importanti nella lotta contro i temibili Sussurratori che stanno seminando terrore e morte tra i sopravvissuti delle comunità di Alexandria, Hilltop e Il Regno.