I Jefferson, arriva il canale dedicato su Pluto TV

È una delle famiglie più divertenti della tv che ha fatto la storia della comedy series americana: dal 23 maggio, in arrivo su Pluto TV - il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Television) completamente gratuito di Paramount - il canale interamente dedicato a I Jefferson.

Per i nostalgici degli anni 70' e 80' i Jefferson sono stati la famiglia più amata del piccolo schermo, insieme a loro gli spettatori hanno vissuto tante avventure e provato grandi emozioni. Ed è proprio per loro che Pluto TV accende un canale interamente dedicato a questa serie che negli anni è diventata un vero e proprio cult. Ambientata nella New York degli anni '70 nel distretto di Manhattan, la famiglia afroamericana Jefferson si trasferisce dal Queens in un elegante appartamento ai piani alti di un prestigioso palazzo dell'Upper East Side e gli incontri con i vicini di casa daranno vita a situazioni davvero esilaranti.

Una scena dell'episodio A Friend in Need della serie I Jefferon

Con un mix di pungente ironia e situazioni comiche la famiglia Jefferson e gli altri protagonisti della serie hanno raccontato uno spaccato del tessuto sociale americano dell'epoca, mostrando il punto d'incontro tra due culture e stili di vita profondamente diversi tra loro: da un lato la cultura afroamericanadi Harlem, dall'altro quello dell'alta borghesia dell'Upper East Side di Manhattan. Tra i nomi più noti che sono rimasti nel cuore di tutti noi sicuramente Sherman Hemsley che ha dato il volto allo scorbutico e irresistibile George Jefferson già dalla seria Aricbaldo. E ancora, Isabel Sanfordche ha interpretato Louise "Wizzie" Jefferson: con quel ruolo fu la prima donna afroamericana a vincere un Emmy Award, nel 1981, come miglior attrice in una serie comica, ricevette cinque nomination ai Golden Globe e una stella con il suo nome sulla celebre Hollywood Walk of Fame.