Jeff Bridges: "Ho rischiato di morire a causa del COVID"

Al magazine Jeff Bridges ha spiegato che aveva interrotto le riprese della serie The Old Man, in arrivo prossimamente su Disney+, e di aver avuto seri problemi a respirare: "Non riuscivo nemmeno a girarmi nel letto senza dover chiamare l'infermiera perché mi aiutasse con l'ossigeno".

L'attore ha aggiunto: "I dottori continuavano a dirmi 'Jeff, devi lottare. Non stai lottando'. Mi stavo arrendendo. Ero pronto ad andarmene. Stavo danzando con la mia mortalità. ".

Jeff Bridges, non avendo difese immunitarie a causa della chemioterapia e non essendo ancora vaccinato, ha dovuto fare i conti con l'aggressività della malattia: "Il COVID ha fatto sembrare il cancro insignificante". Sua moglie Susan ha ricordato che non sapevano se si sarebbe ripreso e quando le hanno telefonato dall'ospedale per dirle che aveva delle difficoltà a respirare in modo autonomo ha risposto: "Salvate la sua vita. Non importa cosa dovete fare".

Per fortuna Jeff è riuscito a superare l'emergenza e le terapie contro il cancro hanno avuto gli effetti sperati. Susan, commentando il periodo difficile, ha sottolineato: "Ora è tutto come un brutto sogno".