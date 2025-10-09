Jeff Bridges è di nuovo il Drugo Lebowski da Kimmel per dire all’America: “Dovete darvi una calmata"

Jeff Bridges ha riportato in vita il "Drugo" de Il grande Lebowski durante la sua partecipazione al Jimmy Kimmel Live! per porre un'importante domanda all'America del 2025: "Non possiamo semplicemente calmarci, cazzo?".

L'attore premio Oscar era ospite del talk show per promuovere il suo nuovo film, Tron: Ares, ma Kimmel aveva in mente tutt'altro per lui. "Stiamo vivendo un periodo davvero complicato, credo sia il modo giusto per dirlo", ha detto Kimmel. "La gente sembra diventare sempre più folle ogni giorno, e mi chiedevo se potresti evocare il Drugo per condividere qualche parola di saggezza stasera".

Kimmel ha tirato fuori al momento giusto un cardigan e un paio di occhiali da sole per aiutare Bridges a entrare nel personaggio, uno dei più iconici della sua carriera. L'attore ha accettato con entusiasmo e, con in mano un White Russian, ha completato la trasformazione.

Il messaggio del Drugo Lebowski all'America di Donald Trump

"Ehi, mondo, qui parla il Drugo", ha cominciato Bridges nel personaggio. "Allora, sì, amico. Non possiamo semplicemente calmarci, cazzo? Voglio dire, dai. Parlo di tutte queste guerre, delle liti, della cultura della cancellazione. Rilassiamoci un po', amico. Abbassiamo i toni. Siamo, tipo, a che livello? A nove? Dovremmo stare a zero. O massimo zero e mezzo".

"L'ICE? Togliamo l'ICE dalle strade e mettiamolo nei bicchieri, amico", ha continuato Bridges, mentre il pubblico in studio esplodeva in un boato di risate e applausi. "Questa aggressione non può continuare, giusto? Quindi, limitiamoci a esistere. Esistere insieme. Sì, possiamo farcela. Ora, è solo la mia opinione, ma è una buona opinione, non credi, Jimmy?". "È un'ottima opinione", ha risposto Kimmel.

Il personaggio del Drugo ha fatto il suo debutto ne Il grande Lebowski, la commedia crime del 1998 diretta da Joel ed Ethan Coen, con Jeff Bridges affiancato da John Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi e John Turturro. Bridges interpretava Jeffrey "il Drugo" Lebowski, un ex attivista idealista che si era lasciato andare alla vita da fannullone a Los Angeles. La trama prende il via quando viene aggredito da dei criminali che lo scambiano per un milionario con il suo stesso nome.

Jimmy Kimmel nel suo studio

La sospensione di Jimmy Kimmel dopo l'omicidio di Charlie Kirk

La ABC, di proprietà della Disney, aveva deciso di sospendere "a tempo indeterminato" il suo programma di punta in seconda serata dopo che Nexstar Media, uno dei maggiori proprietari di emittenti televisive degli Stati Uniti, aveva promesso di impedire la messa in onda del programma dopo aver "fortemente contestato" i commenti di Kimmel su Charlie Kirk.

Kimmel era stato oggetto di critiche da parte dei commentatori conservatori per il suo monologo nella trasmissione di lunedì 15 settembre, in cui aveva fatto commenti sul presunto assassino di Kirk, il ventiduenne Tyler Robinson dello Utah, e sul fatto che la "gang MAGA" stesse "cercando di descrivere questo ragazzo che aveva ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro". Inoltre, nelle ore precedenti alla decisione di ABC e Nexstar di togliere Kimmel dalla programmazione, il presidente della Federal Communications Commission Brendan Carr aveva minacciato di intraprendere azioni legali contro ABC.