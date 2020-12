Jeff Bridges aggiorna sulla sua malattia: "Ho rasato i capelli" (FOTO)

Jeff Bridges continua ad aggiornare i suoi fan sulla sua malattia tramite Instagram, dove ha recentemente postato una foto in cui compare con i capelli rasati e un simpatico cucciolo accovacciato sul grembo.

Lo scorso ottobre, l'attore Premio Oscar ha annunciato tramite social media di avere un linfoma: "Mi è stato diagnosticato un linfoma. Sebbene sia una malattia grave, mi sento fortunato ad avere una grande equipe medica che si prende cura di me, e la prognosi è buona. Sto iniziando il trattamento, e vi terrò informati su come procede" si leggeva nel tweet in cui comunicava la notizia.

Nel frattempo, sempre sui social e sul suo sito ufficiale, Bridges ha continuato a fornire degli update sulle sue condizioni, e nelle ultime ore ha condiviso un nuovo post nel quale ci rendeva partecipi degli ultimi accadimenti nella sua vita.

"Ecco gli ultimi aggiornamenti: a) Mi sento bene b) Mi sono rasato i capelli c) Ho adottato un cucciolo - Monty d) Ho fatto il compleanno siamo già a 71!" scrive su Instagram, allegando una sua foto con il "nuovo look" e con in braccio la nuova aggiunta alla famiglia Bridges.

Sembra quindi stare un po' meglio l'attore, che nel post completo sul suo sito personale, tra le altre cose, invita anche a donare all'associazione No Kid Hungry.