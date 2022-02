Jean-Claude Van Damme gira il suo ultimo film prima del ritiro dalle scene

Jean-Claude Van Damme ha deciso di girare il suo ultimo film, intitolato What's My Name?, prima di ritirarsi per sempre dalle scene e, apparentemente, dal mondo del cinema.

Jean-Claude Van Damme realizzerà un ultimo film d'azione prima di ritirarsi dalle scene: secondo quanto riportato da Deadline l'attore reciterà in What's My Name? di Jeremy Zag, un film in cui la linea che separa la finzione dalla vita personale di Van Damme è molto sottile.

Un'immagine di Jean-Claude Van Damme dal film Universal Soldier: Regeneration

Van Damme interpreta se stesso nella pellicola, una versione di se stesso che si sveglia da un coma dopo aver subito un incidente d'auto e scopre di avere un'amnesia. Per riguadagnare la sua identità, questa versione di Jean-Claude dovrà progredire attraverso una serie di combattimenti contro avversari iconici della sua carriera cinematografica, portando a un'ultima battaglia epica.

"Volevo lasciare il palco ma con una rivisitazione della mia carriera, a cominciare da Senza esclusione di colpi, il film che mi ha donato la fama a livello mondiale", ha detto la leggenda dei film d'azione durante un'intervista di Deadline.

Jean-Claude Van Johnson, una scena della serie

"Voglio che questo sia una nuova versione di quel film, ma ad un livello più alto. Nella pellicola la mia carriera sta andando a picco e, mentre esco da una premiere, non sono felice perché ho vissuto in hotel gli ultimi 30 anni, il che in realtà è vero. Porteremo elementi reali dalla mia vita nel film, sono partito dal Belgio e sono arrivato fino a Hollywood. Ci sono riuscito. In ogni caso... sto camminando per strada dopo la premiere e boom! Un'auto mi colpisce perché sono ubriaco. Quando mi sveglio dall'impatto non so come mi chiamo e nessuno mi riconosce", ha concluso Jean-Claude Van Damme.