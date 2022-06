Jean-Louis Trintignant: Mathieu Kassovitz lo ricorda rivelando l'insegnamento ricevuto dalla star

Jean-Louis Trintignant è morto all'età di 91 anni e il regista Mathieu Kassovitz, mentre era ospite dell'evento Il Cinema in Piazza, in Piazza San Cosimato, ha condiviso un emozionante ricordo.

Nel video il filmmaker ha sottolineato che è stato una leggenda del cinema francese e ha avuto la fortuna di lavorare con lui su due film.

Mathieu Kassovitz ha quindi raccontato che Jean-Louis Trintignant gli ha insegnato qualcosa che gli è servito molto come attore. Il filmmaker ha ricordato: "Un giorno stavamo preparando un'inquadratura complicata e come attori dovevamo semplicemente rimanere seduti e guardare di fronte. C'era un movimento di camera un po' strano e ho iniziato a fare delle smorfie".

Kassovitz ha poi proseguito spiegando: "Mi ha detto: 'Non devi lavorare per i tecnici. Non devi cercare di impressionare gli altri'. Penso che sia un insegnamento che vale per la vita in generale".

Jean-Louis Trintignant: da Il conformista ad Amour, i migliori film di un attore leggendario

Trintignant è morto all'età di 91 anni, come annunciato dalla moglie, "tranquillo, di vecchiaia, questa mattina nella sua casa, nel Gard, circondato dai suoi cari".

La star del cinema francese era famoso in tutto il mondo per avere recitato in film molto amati come Il Sorpasso e Amour.