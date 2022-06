Jean-Louis Trintignant: è morto a 91 anni l'attore di Amour e Il Sorpasso

Jean-Louis Trintignant è morto all'età di 91 anni anni. La triste notizia della scomparsa dell'attore di Il Sorpasso e Amour è stata data dalla moglie Mariane Hoepfner Trintignant con un comunicato stampa.

Secondo quanto dichiarato dalla consorte, Jean-Louis Trintignant è morto "tranquillo, di vecchiaia, questa mattina nella sua casa, nel Gard, circondato dai suoi cari".

L'attore, durante la sua lunga carriera, aveva recitato in film molto amati come Il sorpasso, diretto da Dino Risi, accanto a Vittorio Gassman, e Un uomo, una donna di Claude Lelouch.

Tra i suoi titoli più famosi anche Amour di Michael Haneke, che nel 2020 ha conquistato la Palma d'Oro, e Z di Costa Gravas che gli ha permesso di conquistare un César come Migliore Attore.

Nel 2019 aveva girato il suo ultimo film, Les plus belles années d'une vie.

Nel 2021, invece, era apparso alla cerimonia di consegna dei premi César.

L'attore era nato l'11 dicembre 1930 a Piolenc, nel sud della Francia, e aveva studiato recitazione seguendo i corsi di Charles Dullin a Parigi. Il suo debutto è avvenuto a teatro, nel 1951, e nella sua carriera ha interpretato oltre 120 personaggi.

Jean-Louis Trintignant, nella vita privata, ha subito un drammatico lutto: l'amata figlia Marie è stata infatti uccisa, nel 2003, dal suo compagno Bertrand Cantat.