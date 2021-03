Jason Segel nel cast della serie sui LA Lakers diretta da Adam McKay

Jason Segel reciterà nella nuova serie televisiva dedicata alla storia dei Los Angeles Lakers che verrà realizzata per HBO. Il progetto è sviluppato da Adam McKay e si basa sul libro scritto da Jeff Pearlman intitolato Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s.

La sceneggiatura del progetto per il piccolo schermo verrà scritta da Max Borenstein e racconterà la vita delle persone che negli anni '80 hanno portato al successo la squadra dei Lakers, lasciando il segno dentro e fuori dal campo da basket.

Jason Segel avrà la parte di Paul Weshead, un professore specializzato nelle opere di William Shakespeare che abbandona il suo lavoro e diventa l'assistente allenatore della squadra di pallacanestro, pur continuando a condividere delle citazioni tratte dalle opere dell'artista britannico.

Il progetto può contare su un cast davvero stellare che comprende Michael Chiklis nel ruolo di Red Auerbach, Sally Field che sarà Jessie Buss, Adrien Brody nei panni di Pat Riley, John C. Reilly che sarà Jerry Buss, Jason Clarke nei panni di Jerry West, Quincy Isaiah che sarà Magic Johnson, Solomon Hughes nei panni di Kareem Abdul-Jabbar, Gaby Hoffmann in quelli di Claire Rothman, Hadle Robinson che sarà Jeanie Buss, DeVaughn Nixon nei panni di Norm Nixon, Molly Gordon che sarà Linda Zafrani, Rob Morgan nel ruolo di Earvin Johnson Sr, Spencer Garrett nei panni di Chick Hearn, Kirk Bovill che sarà Donald Sterling, Delante Deouza nel ruolo di Michael Cooper, Stephen Adly Guirgis nei panni di Frank Mariani, Tamera Tomakili che interpreta Earletha "Cookie" Kelly, Joey Brooks che sarà Lon Rosen e Bo Burnham nei panni di Larry Bird.

Adam McKay sarà regista del pilot e produttore della serie.