Jason Reitman lascia la serie Apple I’m Glad My Mom Died: cosa è successo davvero dietro le quinte?

Jason Reitman ha deciso improvvisamente di abbandonare i lavori per l'adattamento della serie Apple TV+ dal titolo I'm Glad My Mom Died, con protagonista Jennifer Aniston.

L'inizio delle riprese è previsto fra pochi giorni ma il regista di Young Adult ha lasciato di punto in bianco lo show. Dietro questa scelta repentina ci sarebbero problemi legati a rapporti dietro le quinte.

Il motivo che ha spinto Jason Reitman a lasciare la nuova serie Apple TV+

Dopo la tiepida accoglienza del suo ultimo film sulle origini del Saturday Night Live, Jason Reitman ha lavorato per settimane allo sviluppo del tono e della struttura del progetto, ed era considerato il motore creativo della serie basata sul memoir di Jennette McCurdy, che racconta la sua esperienza da star bambina sotto il controllo abusivo della madre.

Ivan e Jason Reitman insieme sul set di Ghostbusters: Legacy

La decisione di Jason Reitman pare sia nata da crescenti conflitti creativi con la stessa Jennette McCurdy, che lavora alla serie come showrunner insieme ad Ari Katcher. Reitman avrebbe voluto adottare un tono più leggero mentre McCurdy era orientata verso una maggiore intensità emotiva. La tensione sarebbe esplosa dopo una sessione di casting particolarmente infuocata, descritta da alcuni addetti ai lavori 'irrispettosa' nei confronti di Reitman. La sua uscita di scena rappresenta un duro colpo per la produzione.

Caccia al nuovo regista per la serie Apple TV+

In seguito all'addio di Jason Reitman allo show, Apple avrebbe concesso due settimane ai produttori per cercare un regista di pari livello, in caso contrario il progetto verrà accantonato, visto che Jennifer Aniston ha dato una disponibilità limitata per le riprese.

Dopo i primi successi grazie a film come Juno e Tra le nuvole, la carriera di Jason Reitman sembra in una fase un po' interlocutoria, e ha faticato a lasciare il segno con i suoi lavori più recenti come Saturday Night.