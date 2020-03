Jason Momoa in Little Nemo In Slumberland, nuovo film di Netflix

Jason Momoa si trasforma in uomo-bestia per Little Nemo In Slumberland, la nuova produzione Netflix che ci porta nel mondo dei sogni.

Si inizia a delineare il profilo del nuovo adattamento di Little Nemo In Slumberland da parte di Netflix, che adesso si aggiudica anche Jason Momoa nel ruolo di co-protagonista. Il nome dell'attore di Aquaman è il primo a essere rivelato come elemento certo del cast, insieme a quello del regista Francis Lawrence, che con Momoa ha già lavorato nella serie tv See di Apple+.

Proprio la fine delle riprese per la seconda stagione di See potrebbe segnare l'inizio della produzione per il nuovo progetto di Netflix, tratto dalla celebre serie di fumetti su Little Nemo di Windsor Mccay. Il personaggio di Nemo nasce nelle tavole autoconclusive che Mccay ha pubblicato originariamente nel supplemento domenicale del New York Herald dal 1905 al 1911. Le storie ambientate nel mondo dei sogni ebbero talmente tanto successo che il loro autore fu costretto a tornarvi anche dopo aver intrapreso una nuova carriera da illustratore, portando avanti le avventure di Nemo fino al 1927.

Un primo adattamento in versione anime fu realizzato nel 1989 da Masami Hata e William Hurtz, mentre il nuovo adattamento sarà live action, con un massiccio impiego di CGI per il personaggio di Flip, interpretato da Jason Momoa. Flip sarà infatti una creatura mezza uomo e mezza mostro, con una folta pelliccia scompigliata e lunghe zanne.

Il ruolo di Jason Momoa nel nuovo adattamento di Little Nemo In Slumberland per Netflix sarà quello della guida, in netta opposizione con il suo omonimo nella serie a fumetti. Ma il suo non è l'unico cambiamento: Nemo diventerà Nema e sarà una giovane ragazza che si lancia alla carica tra sogni e incubi per ritrovare suo padre. Non ci sono al momento indicazioni sulla tabella di marcia del progetto, ma le premesse fanno pensare a un altro progetto ad alto budget con taglio decisamente young adult.