Jason Momoa e Kate Beckinsale stanno insieme? L'After Party degli Oscar 2022 incuriosisce i fan

I fanno stanno letteralmente impazzendo per le foto degli Oscar 2022 e per i recenti rumors relativi a Jason Momoa e Kate Beckinsale, dopo che i due attori sono stati paparazzati mentre flirtavano presso l'After Party tenuto dal magazine Vanity Fair. Come tutti sanno, Momoa è tornato single dopo un matrimonio durato 17 anni con Lisa Bonet, mentre la Beckinsale ha recentemente avuto una relazione con Pete Davidson, l'attuale fidanzato di Kim Kardashian.

Momoa e la Beckinsale, secondo quanto riportato da E! News, sarebbero stati visti mentre flirtavano da alcune persone presenti al party. "Erano in piedi in un bar a chiacchierare. Entrambi avevano un sorriso stampato sui loro volti ed erano molto coinvolti nella loro conversazione", ha rivelato una fonte.

"Sembravano davvero felici", ha continuato l'insider, "In seguito hanno passato la serata con altre star: Jason è uscito con la figliastra Zoë Kravitz, mentre Kate ha chiacchierato con Rita Ora, Jessica Alba e Sienna Miller. Uscivano in gruppo e parlavano con altre persone, ma trovavano sempre la strada per tornare l'uno dall'altra."

"Erano molto intimi, questo è sicuro, e tra loro si avvertiva una vibrazione da flirt. Jason le ha messo un braccio intorno alle spalle un paio di volte e lei si è illuminata! Si stavano sicuramente divertendo e sembravano molto a loro agio", ha aggiunto un'altra fonte.