Jason Momoa: "Io e Dave Bautista stiamo realmente progettando un film in stile Arma Letale"

L'attore Jason Momoa ha svelato che sta prendendo seriamente in considerazione l'idea di Dave Bautista di girare un film in stile Arma Letale.

Jason Momoa ha condiviso la sua reazione all'idea di Dave Bautista che vorrebbe recitare accanto a lui in occasione di un film in stile Arma Letale.

La star di Aquaman, durante un'apparizione al The Late Late Show, ha spiegato che il suo amico e collega era assolutamente serio quando ha proposto quel progetto via Twitter.

Parlando con James Corden, Jason Momoa ha dichiarato parlando dell'idea di Dave Bautista: "Mi ha davvero scritto quattro giorni fa dicendo 'Dobbiamo fare un film di poliziotti. Ci vogliamo bene. Siamo in See e in Dune insieme'".

L'attore ha aggiunto: "Ho risposto 'Assolutamente'. E lui ha continuato 'Giriamolo alle Hawaii'. E ho detto 'Facciamolo, ho un'idea'. Quindi potrebbe diventare realtà, lo faremo".

Jason ha inoltre aggiunto qualche dettaglio: "Si vende da solo. Dave ama indossare Speedo. Io amo mettere i pantaloncini. Ed entrambi saremo senza maglietta. Lui sarà scontroso e io affascinante. Boom. Si vende da solo. Io ho i capelli. Lui non li ha. Si rivolgerà a tutte le fasce demografiche".

La commedia dovrà però attendere almeno qualche mese: Momoa è attualmente impegnato nelle riprese di Aquaman 2, l'atteso sequel tratto dai fumetti della DC, e dovrà inoltre promuovere Dune, film diretto da Denis Villeneuve che avrà un secondo capitolo la cui produzione potrebbe essere imminente.