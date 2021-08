Jason Momoa, 10 cose di cui l'attore non può fare a meno quando viaggia (VIDEO)

Vi siete mai chiesti come viaggia una star? Beh, Jason Momoa, il protagonista di Aquaman, ha deciso di rivelare ai microfoni di GQ una lista di 10 cose di cui non può fare a meno quando viaggia. L'attore di Aquaman e Dune Jason Momoa non viaggia certo leggero, ma aspettate di vedere cosa mette in valigia!

1. Acqua

"Aquaman ha bisogno d'acqua". Momoa non è un fan della plastica, quindi ha sempre con sé la sua Mananalu (acqua in lattina e bottiglie di alluminio), oppure una borraccia in cui conserva l'acqua.

2. Essenziali per l'igiene e la salute

Spazzolino, dentifricio, burro cacao, spork (forchetta e cucchiaio insieme), barrette di shampoo (sempre seguendo la filosofia plastic-free), e per chi si chiedesse di cosa profuma Jason Momoa, deodorante Palo Santo and Frankincense by Humble (che l'attore ha chiesto che venga prodotto e distribuito in contenitori di altro materiale che non sia plastica).

3. Musica

Momoa si porta dietro ogni volta dai 300 ai 400 vinili. Sì. Con tanto di giradischi, ovviamente. E un altoparlante Marshall.

4. Chitarra

Da un amante della musica come Jason Momoa, dovevamo aspettarci una chitarra ma non solo: anche per i bambini, l'attore si porta dietro parecchi strumenti musicali, dal violino al basso a un set di batteria!

5. Portafogli

Jason si porta dietro un portafogli realizzato a mano e ideato da lui stesso, con dei materiali presenti sul set di Aquaman 2, ma anche una moneta incisa a mano da un amico.

6. Macchine fotografiche

Jason Momoa è un appassionato di fotografia, e ha sempre con se una M2 o una M3 da 50 mm. Quella che vediamo nel video è una M10, e l'attore ha rivelato di amare sia la classica pellicola che il digitale. Infatti poco dopo ci mostra anche una Red Komodo.

7. Animali di peluche

Sì, Jason Momoa non viaggia mai senza i suoi pupazzi preferiti, Potato (scelto dal figlio Wolf) e Piggy Big Spirit (scelto dalla figlia Lola). E sì, dormono nel letto con lui.

8. Cinture, coltelli e Harley Davidson

Nel video Jason Momoa ci mostra la cintura per la sua Harley Davidson, realizzata da un suo amico, e dei coltelli, anche questi fatti a mano da suoi amici. Ovviamente anche la moto parte con lui.

9. Pantaloni Carhartt

I pantaloni Carhartt sono i preferiti da Jason Momoa: li indossa fin dai tempi del liceo.

10. Infradito e occhiali da sole

Il look dell'attore di Aquaman non sarebbe completo senza infradito (realizzate dalla sua compagnia con un tipo di alga, l'algae bloom, con l'obiettivo di piantarle nel terreno una volta terminato il loro corso come scarpe) e occhiali da sole (anche questi realizzati in collaborazione con una compagnia che fa del rispetto dell'ambiente la sua filosofia).