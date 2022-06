Jason Bateman e Viola Davis tra i nuovi arrivi nel cast del film su Nike e Michael Jordan

Jason Bateman e Viola Davis sono due dei nuovi arrivi nel cast del nuovo film di Ben Affleck e Matt Damon che racconterà la storia dell'azienda Nike.

Il progetto seguirà infatti i tentativi del responsabile marketing dell'azienda che voleva mettere sotto contratto la leggenda del basket Michael Jordan.

Matt Damon avrà il ruolo del venditore ed ex-executive di Nike Sonny Vaccaro, mentre Ben Affleck sarà il co-fondatore dell'azienda Phil Knight.

Il lungometraggio sarà prodotto da Amazon Studios, Skydance Sports e Mandalay Pictures.

Sul grande schermo si assisterà a come è nata una delle collaborazioni più iconiche e leggendarie della storia di Nike, dando vita a un rapporto duraturo tra Michael Jordan e i produttori di scarpe sportive.

Nel cast ci saranno anche Jason Bateman, Viola Davis, Chris Tucker, Marlon Wayans, Matthew Maher, Chris Messina , Tom Papa e Julius Tennon.

Bateman sarà Rob Strasser, il manager di Nike e capo di Vaccaro che ha avuto un ruolo essenziale negli sforzi di coinvolgere Jordan. Davis sarà la madre dello sportivo Deloris, che ha avuto una grande influenza sul figlio. Tucker avrà la parte di Howard White che aveva l'incarico di junior executive e si occupava del settore dedicato al basket, rimanendo quotidianamente in contatto con i giocatori del campionato NBA, sfruttando la sua esperienza tra le fila del team dell'Università del Maryland.

Wayans sarà invece George Raveling, l'allenatore della squadra dell'università che era amico di Jordan mentre lavorava come assistente allenatore nella nazionale che ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi del 1984. Raveling era amico di Vaccaro e ha proposto l'idea di mettere sotto contratto Jordan.

Maher sarà Peter Moore, il leggendario deisgner di Nike, passato poi tra le fila di Adidas, che ha ideato il look delle prime Air Jordan e i loghi Wings e Jumpman.

Messina interpreterà David Falk, l'agente di Jordan che spesso viene indicato come ideatore del nome Air Jordan. Papa sarà infine Stu Inman e Tennon sarà il padre di Michael Jordan, James.

Le riprese del film diretto da Ben Affleck, autore della sceneggiatura con Matt Damon, sono iniziate a Los Angeles.