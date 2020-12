Jared Leto protagonista della serie WeCrashed per Apple TV+?

Jared Leto potrebbe essere il protagonista della serie WeCrashed, destinata alla piattaforma di streaming Apple TV+ e tratta dall'omonimo podcast.

L'accordo tra la produzione e l'attore premio Oscar non è ancora stato raggiunto, tuttavia sembra quasi imminente.

Alla regia di WeCrashed ci saranno Glenn Ficarra e John Requa, già nel team di Crazy Stupid e This Is Us. La sceneggiatura sarà firmata da Lee Eisenberg e Drew Crevello, coinvolti anche come produttori esecutivi.

Il podcast condotto da David Brown racconta la storia di WeWork e dei suoi fondatori. La società aveva un valore di 47 miliardi di dollari e il suo amministratore delegato Adam Neumann pensava di essere in grado di cambiare il mondo. Adam aveva una visione quasi profetica che aveva convinto molti investitori mondiali, ma la realtà sembrava molto diversa.

Jared Leto potrebbe quindi tornare sul piccolo schermo dopo My So Called Life, andata in onda su ABC negli anni '90.

L'attore, prossimamente, reciterà nel film Gucci, diretto da Ridley Scott, e in Tron: Legacy, la cui regia verrà curata da Garth Evans. Tra i progetti che ha già concluso ci sono The Small Things, accanto a Denzel Washington e Rami Malek, e Morbius, spinoff di Spider-Man.