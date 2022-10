Jared Leto sarà Karl Lagerfeld in un biopic sullo stilista

Jared Leto interpreterà l'acclamato stilista Karl Lagerfeld in un biopic coprodotto dal divo con la House of Karl Lagerfeld. Leto produrrà la pellicola con la sua socia della compagnia Paradox Emma Ludbrook.

I collaboratori e confidenti di Karl Lagerfeld, Pier Paolo Righi, Caroline Lebar e Sébastien Jondeau ssaranno coinvolti nel progetto come produttori esecutivi. per oltre 35 anni, Caroline Lebar ha lavorato a stretto contatto con Lagerfeld come consulente sia nel settore fashion che nella comunicazione personale dello stilista tedesco, mentre Pier Paolo Righi ha ricoperto il ruolo di CEO per Lagerfeld per oltre 10 anni. Sebastien Jondeau è stato assistente personale e bodyguard di Lagerfel per 20 anni, e continua a collaborare col marchio come consulente stilistico.

"Karl è sempre stato un'ispirazione per me", ha affermato Jared Leto a Deadline. "Era un poliedrico, un artista, un innovatore, un leader e, soprattutto, un uomo gentile. Quando ci siamo riuniti con il team di Karl Lagerfeld, abbiamo immediatamente condiviso una visione creativa per realizzare un omaggio rispettoso a Karl spingendo al contempo i confini artistici di ciò che può essere un film biografico. Sono così grato a Karo, Pier e Seb per averci permesso di intraprendere questo viaggio insieme".

La trama esatta del biopic rimane confidenziale, anche se il film tratterà le relazioni chiave nella vita di Karl Lagerfeld, raccontate attraverso un punto di vista alternativo e imprevedibile, proprio come era lui. I