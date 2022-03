Jared Leto potrebbe tornare nei panni del Joker? La risposta dell'attore

Jared Leto ha indossato i panni di Joker in Suicide Squad, il film del 2016 diretto da David Ayer, ma la pellicola fu un flop. Li ha poi vestiti nuovamente per la Justice League di Zack Snyder, la versione estesa, in una scena aggiuntiva. In quel caso andò decisamente meglio, ma è difficile che ciò porti a qualcosa di concreto per il futuro... Eppure lui non direbbe di no a una nuova avventura come il Principe Pagliaccio di Gotham.

Intervistato da Variety in occasione dell'uscita di un altro cinecomic di cui è protagonista, il film Marvel prodotto da Sony Pictures, Morbius, Jared Leto ha spiegato perché non escluderebbe un ritorno nel mondo DC nel ruolo del Joker.

"Mai dire mai" ha affermato l'attore Premio Oscar, che paragona l'allontanamento da un ruolo alla dolorosa fine di una relazione "Per me questi personaggi sono come veri e propri essere umani, anche se in realtà non lo sono. Ne sono consapevole, ovviamente, ma mi ci affeziono. E sarebbe un peccato non tornare più da loro".

E chissà se, con il Multiverso in gioco, Leto non avrà davvero l'opportunità di tornare a interpretare uno dei villain più iconici dell'Universo DC, anche se ormai abbiamo visto altri attori succederlo sullo schermo in un tale ruolo.

Dopotutto, lo ha detto lui stesso: mai dire mai, specialmente quando ci sono di mezzo (super)eroi e (super)villain.