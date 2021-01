Jared Leto non ama guardare i suoi film: "Non ho visto neanche Dallas Buyers Club"

Jared Leto ha rivelato di evitare la visione dei film in cui recita: a quanto pare, l'attore ha preferito non guardare nemmeno Dallas Buyers Club, per cui ha vinto il suo primo Premio Oscar.

Dallas Buyers Club: un primo piano di Jared Leto

La rivelazione di Jared Leto è stata affidata al The Jess Cagle Show dello scorso giovedì. L'attore ha dichiarato: "Preferisco evitare di guardarmi. In genere, non uso nemmeno il monitor. In questo ho la sensazione di dare vita a qualcosa di molto più divertente e più rilassante. Non mi piace autocriticarmi e preferisco riflettere sul personaggio da un punto di vista interno piuttosto che esterno".

Jared Leto, poi, ha ammesso di non aver visto nemmeno Dallas Buyers Club e che la sua parola d'ordine è "versatilità". L'attore ha dichiarato: "Credo che sia la cosa più importante. Voglio mantenere la maggiore libertà possibile in ambito lavorativo e voglio sempre cambiare come attore. Non mi importa cosa possa funzionare e cosa, invece, no. Ciò che conta è sperimentare. Non mi interessa nemmeno guardarmi. Basta leggere la sceneggiatura e poi andare in scena".

Il conduttore, però, ha chiesto a Jared Leto quale tra i suoi film vedrebbe qualora fosse costretto. La scelta dell'attore è caduta su Fight Club o Requiem for a Dream. Il prossimo progetto di Jared Leto sarà Adrift, un horror diretto da Darren Aronofsky e basato su una storia breve di Koji Suzuki. Il racconto si focalizzerà su una barca di pescatori che, in mare aperto, scopre uno yacht in cui c'è qualcosa di strano. A quanto pare si tratta di uno yacht fantasma. Darren Aronofsky inizierà a lavorare su Adrift dopo aver terminato le riprese del suo nuovo film interpretato da Brendan Fraser.