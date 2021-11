Jared Leto, Macaulay Culkin, Miley Cyrus: tutte le star della sfilata di Gucci (FOTO)

A calcare la Hollywood Walk of Fame di Los Angeles in onore dell'ultima collezione di Gucci c'erano Jared Leto, Macaulay Culkin, Miley Cyrus e molte altre star.

Come dimostrano le foto, moltissime star hollywoodiane, tra cui Jared Leto, Macaulay Culkin e Miley Cyrus, hanno preso parte alla sfilata che si è tenuta martedì 2 Novembre sull'Hollywood Boulevard a Los Angeles in onore di un evento storico: la Gucci Love Parade che, attraverso le creazioni di Alessandro Michele, che celebra i 100 anni della griffe.

Dei presenti, innanzitutto, è doveroso menzionare Leto, che presto vedremo in House of Gucci nei panni di Paolo Gucci, e Culkin di Mamma ho perso l'aereo: il primo in blazer anni Settanta mentre il secondo con indosso un paio di pantaloni beige e una camicia Hawaiana.

In un video postato da un profilo fan di Dakota Johnson, invece, possiamo vedere l'attuale fidanzata di Chris Martin assieme a Gwyneth Paltrow, che per l'occasione ha indossato una rivisitazione del celebre completo in velluto rosso Gucci by Tom Ford sfoggiato per la prima volta agli MTV Video Music Awards del 1996.

In prima fila sull'Hollywood Boulevard c'erano anche Olivia Wilde, la Cyrus, Billie Eilish, Salma Hayek e i Maneskin che dopo la sfilata hanno intrattenuto il pubblico presso lo storico Roxy Theatre. Gucci ha deciso di stanziare 1 milione di dollari che saranno destinati ad una serie di organizzazioni no profit, tra le quali figura proprio la Happy Hippie Foundation di Miley Cyrus.